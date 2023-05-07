В Башкирии в оставшиеся дни майских праздников похолодает до -6°

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии в оставшиеся дни майских ожидаются сильные холода и осадки. Это следует из данные Башгидрометцентра.

Завтра, 8 мая, в целом по республике обойдется без существенных осадков, однако на юге республики пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный, в некоторых районах – порывистый. Температура воздуха грядущей ночью составит 0,+5°, местами будут заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-5°. Днем потеплеет до +10,+15°.

В День Победы, 9 мая, тоже существенных осадков не ожидается, но в южных районах случатся дожди. Будет северный, северо-западный умеренный ветер, местами – порывистый. Стобики термометров ночью опустятся до 0,+5°, в некоторых районах Башкирии вновь прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1,-6°. Днем станет теплее: +10,+15°, а местами даже +20°.