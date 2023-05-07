«Мне было важно понять»: глава Башкирии Радий Хабиров отправился на Донбасс

Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров в преддверии 9 Мая навестил находящихся в зоне специальной военной операции бойцов из Башкирии. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

В своей публикации руководитель республики поведал, что он совершил поездку для того, чтобы понять, как устроились, служат и воюют бойцы из республики. По словам главы, военнослужащие раскиданы по всем Донбассе, однако большинство служат в одних и тех же подразделениях, оказывая тем самым поддержку друг другу.

– В одном из подразделений наших ребят более двух тысяч. Они уже отладили быт, окопались, научились воевать, – рассказал Хабиров.

В посте глава Башкирии также заявил, что на Донбассе находятся «самые лучшие наши парни», которые являются будущем России. В заключении публикации он пожелал возвращения домой и живыми и невредимыми.