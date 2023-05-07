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НовостиОбщество7 мая 2023 15:20

В Уфе завершились поиски 12-летнего мальчика

Его искали несколько дней
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Сегодня, 7 мая, в Уфе завершились поиски 12-летнего мальчика. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как сообщали волонтеры, его местонахождение подростка стало неизвестно два дня назад. По словам спасателей, он вышел из дома и пропал. К счастью, поиски закончились благополучно. В связи с этим сегодня днем добровольцы опубликовали своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

– Найден, жив! – рассказали представители «БашРегионСпас».

Где все это время находился мальчик и почему долгое время не выходил на связь – не уточняется.