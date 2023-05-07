В Башкирию вернется тепло 13 мая

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии снова потеплеет 13 мая. Это следует из данных, опубликованных метеорологическим ресурсом Gismeteo.

Всю грядущую неделю будет прохладная пасмурная погода. Завтра, 8 мая, ночью похолодает до +4°, а днем воздух прогреется лишь до +12°. В последующие дни станет теплее, однако столбики термометров не поднимутся выше +18°. Кроме того, в четверг, 11 мая, ожидается дождь.

В субботу, 13 мая, наконец потеплеет до +20°. Ожидается переменная облачность. Однако без осадков не обойдется – днем пройдет небольшой дождь.