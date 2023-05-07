В Уфе родился малыш весом 5 килограмм

Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

В Уфе родился малыш весом пять килограмм. Об этом на своей личной странице в социальных сетях глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

«Настоящий богатырь», по словам чиновника, появился на свет в городской клинической больнице №8. Его рост – 62 сантиметра.

– Пусть растет крепким и здоровым! – пожелал Айрат Рахматуллин.

Напомним, глава Министерства здравоохранения республики поведал, как в Уфе врачи выходили новорожденную весом 1200 граммов. Беременность ее мамы протекала с серьезными трудностями.