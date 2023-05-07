Хабиров поздравил с победой на международной олимпиаде школьника из Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил с завоеванием золотой медали на Международной Менделеевской олимпиаде по химии школьника Вадима Харисова.

Как рассказал руководитель республики в своей публикации в социальных сетях, девятиклассник учится в предуниверсарии УГНТУ на базе Республиканского инженерного лицея-интерната.

Олимпиада проходила в столице Казахстана – в Астане. В ней приняли участие представители 30 стран. Ребятам из России удалось выиграть семь золотых, две серебряные и одну бронзовую медали.

Глава Башкирии поздравил и пожелал дальнейших успехов с победой не только Вадима Харисова, но и его учителя Айнура Гумерова, который является одним из руководителей сборной России.

– Личный талант, помноженный на усердную работу и хорошую, продуманную систему развития способностей наших школьников, дает такие высокие результаты, – считает Радий Хабиров.