Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 7 мая, в Уфе сегодня из-за репетиции Парада Победы перекроют проспект Октября. Об этом рассказала перс-служба городской администрации.

С 18:30 до 21:30 будет ограничено движение транспорта на участке проспекта от Шафиева до Кольской, Южного проезда от проспекта до Российской, Северного проезда от проспекта до Российской, улицы Нагорной от Южного проезда до Северного.

Для безопасности граждан при проведении мероприятий будет изменена схема движения общественного транспорта.

– Выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий будут заблокированы. Поэтому горожанам рекомендуется заранее оставить личные автомобили в другом месте, если в этот день планируются какие-то поездки, – отметили городские власти.