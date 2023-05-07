Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2023 12:47

В Уфе сегодня из-за репетиции Парада Победы перекроют проспект Октября

Ограничительные меры продлятся несколько часов
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 7 мая, в Уфе сегодня из-за репетиции Парада Победы перекроют проспект Октября. Об этом рассказала перс-служба городской администрации.

С 18:30 до 21:30 будет ограничено движение транспорта на участке проспекта от Шафиева до Кольской, Южного проезда от проспекта до Российской, Северного проезда от проспекта до Российской, улицы Нагорной от Южного проезда до Северного.

Для безопасности граждан при проведении мероприятий будет изменена схема движения общественного транспорта.

– Выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий будут заблокированы. Поэтому горожанам рекомендуется заранее оставить личные автомобили в другом месте, если в этот день планируются какие-то поездки, – отметили городские власти.