МВД Башкирии назвало причину пожара, из-за которого сгорели 2 жилых дома

Фото: МЧС Башкирии

МВД Башкирии назвало причину пожара, из-за которого в Иглинском районе Башкирии сгорело несколько домов.

Инцидент произошел вчера, 6 мая, на улице Целинная в селе Иглино. В результате ЧП сгорели два жилых дома, три бани и несколько строений. К ликвидации пожара всего было привлечено 38 человек и 15 единиц техники, а также пожарно-спасательный вертолет.

Как сообщила пресс-служба МВД республики, в результате осмотра места происшествия и опроса очевидцев предварительно было установлено, что пламя распространилось от места, где 42-летняя местная жительница сжигала мусор на своем. Женщина пыталась самостоятельно потушить огонь, но ничего не вышло. Сильный ветер разнес полыхающий мусор на ближайшие строения.

В настоящее время проверка произошедшего инцидента продолжается. По ее завершении правоохранители примут процессуальное решение.