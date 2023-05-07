В Башкирии 51-летняя женщина упала со скалы на Вишневой горе

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Вчера днем, 6 мая, женщина сорвалась со скалы в Белорецком районе Башкирии. Подробности инцидента рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие случилось на Вишневой горе. На помощь 51-летней пострадавшей направились спасатели Госкомитета. Спасатели помогли транспортировать женщину до бригады скорой помощи. Путь от скалы до медработников составил три километра.

Специалисты чрезвычайного ведомства призвали граждан быть внимательными и осторожными во время отдыха на природе.

– Берегите себя и своих близких! – заявили спасатели.