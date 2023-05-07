В Башкирии для тушения 2 горящих домов потребовался вертолет

Фото: МЧС Башкирии

Вчера днем, 6 мая, в Иглинском районе Башкирии сгорело несколько домов. Подробности происшествия рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел на улице Целинная в селе Иглино. На место ЧП были направлены силы и средства МЧС, Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям и другие экстренные службы. Прибывшие специалисты, обнаружили полыхающие кирпичный дом с дощатым пристроем, баню и две надворные пристройки.

На тушение и защиту строений было подано четыре ствола. Пламя очень быстро распространялось из-за сильного ветра и плотная застройка строений. Огонь перекинулся на три бани, дощатые пристрои, бревенчатые строения, а затем всполохнули жилой дом и гараж, находящиеся на соседнем участке.

Для тушения был привлечен пожарно-спасательный вертолет, с него сбросили 18 тонн воды. Менее чем через два часа пожар удалось локализовать на площади 569 квадратных метров. Через 16 минут открытое горение было ликвидировано. К ликвидации пожара всего было привлечено 38 человек и 15 единиц техники.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Причины и обстоятельства ЧП устанавливает дознаватель МЧС.