Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 мая 2023 6:38

Из-за лишенного прав водителя в Башкирии погиб 62-летний мужчина

В Башкирии из-за лишенного прав водителя погиб 62-летний мужчина
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня утром, 7 мая, в Учалинском районе Башкирии в аварии разбился пожилой мужчина. О происшествии рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 128 километре дороги Белорецк-Учалы-Миасс. Здесь столкнулись встречные ВАЗ-2107 и Mitsubishi Lancer. В результате случившегося 62-летний водитель «семерки» получил тяжелейшие травмы, он скончался до приезда скорой помощи. 27-летний водитель иномарки, который ранее были лишен водительских прав, был госпитализирован. Пятерых пассажиров обоих автомобилей осматривают врачи.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Специалисты уточняют детали произошедшего.