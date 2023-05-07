Из-за лишенного прав водителя в Башкирии погиб 62-летний мужчина

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня утром, 7 мая, в Учалинском районе Башкирии в аварии разбился пожилой мужчина. О происшествии рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 128 километре дороги Белорецк-Учалы-Миасс. Здесь столкнулись встречные ВАЗ-2107 и Mitsubishi Lancer. В результате случившегося 62-летний водитель «семерки» получил тяжелейшие травмы, он скончался до приезда скорой помощи. 27-летний водитель иномарки, который ранее были лишен водительских прав, был госпитализирован. Пятерых пассажиров обоих автомобилей осматривают врачи.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Специалисты уточняют детали произошедшего.