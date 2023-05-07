В Башкирии по вине пьяного водителя Toyota Corolla пострадала женщина

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера вечером, 6 мая, в Чишминском районе Башкирии по вине пьяного водителя в ДТП пострадал пассажир. О происшествии в своем телеграм-канале рассказала глава региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на 1431 километре трассы. 46-летний местный житель за рулем Toyota Corolla столкнулся с Kia Rio. В результате произошедшего водитель «Киа» получила травмы, ее госпитализировали в медицинское учреждение. Освидетельствование владельца «Тойоты» показало 1.623 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

По факту случившегося было начато разбирательство.

В своей публикации Владимир Севастьянов отметил, что за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД задержали 51 пьяного водителя. В отношении шести граждан были возбуждены уголовные дела за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии.