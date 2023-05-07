В Башкирии во время пожара в квартире погиб 48-летний мужчина

Фото: МЧС России

Сегодня ночью, 7 мая, в башкирском городе Салават во время пожара в однокомнатной квартире погиб человек. Подробности трагедии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Островского. На место были направлены силы и средства МЧС России, а также другие чрезвычайные службы. В тушении пожара было задействовано 13 человек и три единицы техники. До прибытия специалистов из опасной зоны самостоятельно эвакуировались 10 человек. К сожалению, в ходе тушения был обнаружен погибший 48-летний мужчина.

Причины пожара и обстоятельства случившегося установит дознаватель МЧС.