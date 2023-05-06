В массовом ДТП в Башкирии с загоревшейся иномаркой пострадали три человека

Фото: прокуратура Башкирии

В Благовещенском районе Башкирии 6 мая зарегистрировали ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

По предоставленным данным, на 5 км дороги Благовещенск -Павловка около 17:00 столкнулись автомобили «Мазда» и «Рено Дастер». После столкновения «Мазда» загорелась.

В результате случившегося три человека были госпитализированы в больницы. На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД для установления причин произошедшего. В прокуратуре Башкирии заявили, что намерены взять расследование под контроль.