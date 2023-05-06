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НовостиПроисшествия6 мая 2023 15:56

В массовом ДТП в Башкирии с загоревшейся иномаркой пострадали три человека

В прокуратуре намерены проверить случившееся
Источник:kp.ru
Фото: прокуратура Башкирии

Фото: прокуратура Башкирии

В Благовещенском районе Башкирии 6 мая зарегистрировали ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

По предоставленным данным, на 5 км дороги Благовещенск -Павловка около 17:00 столкнулись автомобили «Мазда» и «Рено Дастер». После столкновения «Мазда» загорелась.

В результате случившегося три человека были госпитализированы в больницы. На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД для установления причин произошедшего. В прокуратуре Башкирии заявили, что намерены взять расследование под контроль.