В Башкирии проводили в последний путь погибшего в СВО Ильнара Яруллина

Фото: администрация Учалинского района

Администрация Учалинского района сообщила, что 5 мая в деревне Ильчигулово проводили в последний путь погибшего во время СВО на Украине 38-летнего Ильнара Яруллина.

По предоставленным данным, воин родился в Нижневартовске. Его родители родом из деревни Мулдакаево Ильчигуловского сельского поселения. Ильнар Яруллин принимал в спецоперации в составе отряда БАРС, воевал в Запорожской области в районе Гуляйполе и Пологи.

По предоставленным данным, мужчина погиб во время выполнения боевого задания. За мужество, отвагу и самоотверженность его наградили посмертно Орденом Мужества. Похоронили Ильнара в деревне Мулдакаево.