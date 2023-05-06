Пожар в кинотеатре «Искра» в Уфе потушили на площади 400 квадратов

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили подробности пожара в здании кинотеатра «Искра». По информации ведомства, возгорание началось в 15:08.

Спасатели приехали на место происшествия по повышенному рангу пожара наравне с другими экстренными службами. Горела, как отметили в ведомстве, обшивка фасада здания и пристрой.

Кинотеатр внутри здания, как напомнили в МЧС, не эксплуатировался с февраля 2021 года. Пострадавших и погибших не было. Горение локализовали на площади 400 метров в 16:07, полностью ликвидировали – в 16:21. Расследование будут проводить дознаватели МЧС.