В Башкирии пьяный водитель потерял управление авто и попал в больницу

Фото: ГИБДД Башкирии

В Аскинском районе Башкирии 5 мая водитель автомобиля «Рено Флюенс» пострадал после того, как его автомобиль перевернулся. ДТП произошло около 23:00 на улице Гафури в деревне Арбашево.

По данным ГИБДД Башкирии 34-летний мужчина из Балтачевского района не справился с управлением и вылетел в кювет, перевернувшись. В результате аварии его с травмами доставили в больницу.

Освидетельствование установило у пострадавшего состояние алкогольного опьянения – прибор показал 1,092 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Мужчина заявил, что выпил уже после аварии.