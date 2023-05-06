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НовостиОбщество6 мая 2023 10:09

В Башкирии пьяный водитель потерял управление авто и попал в больницу

Наличие алкоголя подтвердило освидетельствование
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

В Аскинском районе Башкирии 5 мая водитель автомобиля «Рено Флюенс» пострадал после того, как его автомобиль перевернулся. ДТП произошло около 23:00 на улице Гафури в деревне Арбашево.

По данным ГИБДД Башкирии 34-летний мужчина из Балтачевского района не справился с управлением и вылетел в кювет, перевернувшись. В результате аварии его с травмами доставили в больницу.

Освидетельствование установило у пострадавшего состояние алкогольного опьянения – прибор показал 1,092 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Мужчина заявил, что выпил уже после аварии.