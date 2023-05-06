В Башкирии предложили меру поддержки участвовавшим в СВО чиновникам

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Минстрой Башкирии подготовил и опубликовал проект, предлагающий внести изменения в процедуру предоставления субсидии госслужащим на покупку жилья. Сейчас документ опубликован на сейте ведомства. Согласно предложенным изменениям, в список получателей поддержки также войдут принимающие в СВО чиновники.

В министерстве предложили вынести эту категорию госслужащих в первоочередный порядок получения выплаты. Кроме того, в случае их гибели в СВО право на жилье перейдет членам семьи. Также список получателей дополнили чиновники со стажем работы более 25 лет и те, у кого трое детей или ребенок-инвалид.

Сейчас единовременную выплату имеют право получат те чиновники, у которых нет в собственности или в найме жилья, а квартире, в которой он проживает не соответствует требованиям.