В Башкирии на трассе М-5 автобус с 28 пассажирами столкнулся с легковым авто

Фото: ГИБДД Башкирии

В Иглинском районе Башкирии около деревни Тикеево 6 мая произошло серьезное ДТП. По информации ГИБДД республики, в результате случившегося пострадал 27-летний мужчина.

В ведомстве сообщили, что авария произошла на 1 533 км дороги М-5 между автобусом «Хигер» и встречным автомобилем «Нива Шевроле». В ДТП пострадал водитель «Шевроле», которого госпитализировали с различными травмами.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. В салоне автобуса, который ехал из Казани в Челябинск по заказу, были 28 человек, никто не пострадал.