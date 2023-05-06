В Уфе построят круглогодичный оздоровительный центр за 110 млн рублей

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Уфе построят круглогодичный оздоровительный центр Millennium Park Resort. На недавнем правительственном заседании в формате «Инвестиционный час» проекту был присвоен статус масштабного, что позволить компании «Созвездие первых» для реализации инициативы получить земельный участок без проведения торгов.

В проект инвестируют порядка 110 миллионов рублей, будет 25 рабочих мест. Предполагается, создание парка с этно-деревней, а также центра иппо- и апитерапии. Вначале, согласно планам, будут построены несколько глэмпингов, беседки для отдыха, выставочный и банкетный залы.

– В дальнейшем инвестор намерен открыть здесь конюшни, апи-/иппоцентры и бассейн, - пояснил генеральный директор Корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов.

Первый этап инвестиционного проекта планируется в этом году, остальные – в следующем году.