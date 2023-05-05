В Уфе сквер у «Дворца спорта» реконструируют за 64 млн рублей

Фото: zakupki.gov.ru

В Уфе сквер у «Дворца спорта» реконструируют за почти 63 843 152,74 рублей. Согласно опубликованной на портале Госзакупок, в результате тендера подрядчиком была выбрана компания «Уралагротехсервис». Заказчиком выступило Управление капитального строительства администрации столицы Башкирии.

Ранее в мэрии рассказали, что благоустройство сквера начнется в этом месяце. Стилистически обновленное общественное место будет связано с темой хоккея и льда. Его оформят в черной, белой, серой и синей цветовой гамме. Завершить работы планируется в октябре.

Согласно опубликованной документации, в сквере уложат новый асфальт и тротуарную плитку. Там будут установлены детские площадки, системы видеонаблюдения и освещения.