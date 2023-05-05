Фото: ГИБДД Башкирии

ГИБДД Башкирии с 6 по 9 мая проведет массовые рейды. Об этом в своем видеообращении к гражданам республики заявил глава ведомства Владимир Севастьянов.

– Впереди длительные выходные. В эти дни автолюбители массово начнут выезжать из городской среды в места отдыха. Увеличится плотность транспортного потока на республиканских и федерльных автодорогах, – руководитель дорожной полиции региона.

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности, и для предупреждения дорожно-транспортных происшествий в эти дни сотрудники Госавтоинспекции по всей республике проведут широкомасштабные целенаправленные рейды. Силами дополнительных экипажей будут охвачены территории и участки дорог, где больше всего возникает опасность возникновения происшествия.

– Прошу не омрачать народный праздник и отказаться от управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Особое внимание уделите детям, не оставляйте их одних без присмотра, не допускайте за руль транспортных средств. Покажите на своем примере, как важно соблюдать правила дорожного движения, – призвал Владимир Севастьянов.