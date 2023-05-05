В Уфе заключили под стражу парня, избившего студента, который после драки впал в кому

Фото: СК Башкирии

В Уфе заключили под стражу 20-летний парня, избившего студента, который после драки впал в кому. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Согласно версии следствия, 20 августа прошлого года возле ночного клуба из-за незначительного повода сильно ударил кулаком 18-летнего незнакомца по лицу, из-за чего тот рухнул на землю. После этого уже другой 20-летний парень нанес потерпевшему множество ударов по голове и другим частям тела. Пострадавший получил тяжелейшие травмы, после драки он в кому, после которой проходил длительную реабилитацию.

В отношении второго злоумышленник было возбуждено уголовное дело, его осудили на три года лишения свободы. В отношении первого возбудили дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Он пытался скрыться от следователей. Был объявлен розыск, и в итоге его задержали на территории Благоварского района. С ним были проведены первоначальные следственные действия, суд постановил заключить его под стражу.