В Башкирии парней пристававших к девочкам 13 и 15 лет заключили под стражу

Фото: СК Башкирии

В башкирском городе Белорецк парней пристававших к несовершеннолетним девочкам заключили под стражу. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Об инциденте стало известно вечером 3 мая. Согласно версии следствия, все случилось в период с 28 по 30 апреля. 30-летний иностранец, которые временно проживал в Белорецке, вместе со своими приятелями проезжал на автомобиле мимо двух школьниц 13 и 15 лет, он настойчиво предлагал им покататься. Те испугались и убежали домой.

Одна из девочек поведала о случившемся своей маме. Женщина рассказала о ситуации брату своего мужа. Тот вместе со своим знакомым направился к молодым людям, чтобы прояснить ситуацию. В ходе разговора возник конфликт, и иностранцы причинили родственнику девочки травму, нанеся удар палкой по голове. После этого за потерпевшего вступились очевидцы из числа местных жителей и сообщили о произошедшем в полицию.

Следователи и криминалисты Следственного комитета вместе с оперативниками МВД установили личности злоумышленников, и вскоре они были задержаны. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Молодым людям было предъявлено обвинение, суд по ходатайству следователя заключил их под стражу.

– Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, ему способствовавшие. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства, – сообщил СК.