В Башкирии на следующей неделе похолодает до -5°

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В грядущий понедельник, 8 мая, в Башкирии ожидаются осадки и заморозки. Такой прогноз опубликовали специалисты Башгидрометцентра.

В некоторых районах республики пройдут небольшие дожди. Ветер будет северо-западный, северный умеренный.

Столбики термометров в эту ночь опустятся до +2,+7°, местами метеорологи прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-5°. Днем потеплеет до +10,+15°.

Напомним, также региональный Гидрометцентр рассказал, что в ближайшие два дня, 6 и 7 мая, в Башкирии прольют дожди.