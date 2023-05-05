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НовостиОбщество5 мая 2023 12:17

В Башкирии на следующей неделе похолодает до -5°

Также ожидаются дожди
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В грядущий понедельник, 8 мая, в Башкирии ожидаются осадки и заморозки. Такой прогноз опубликовали специалисты Башгидрометцентра.

В некоторых районах республики пройдут небольшие дожди. Ветер будет северо-западный, северный умеренный.

Столбики термометров в эту ночь опустятся до +2,+7°, местами метеорологи прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-5°. Днем потеплеет до +10,+15°.

Напомним, также региональный Гидрометцентр рассказал, что в ближайшие два дня, 6 и 7 мая, в Башкирии прольют дожди.