Из Уфы в Худжанд 8 мая возобновят авиарейсы

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В грядущий понедельник, 8 мая, из Уфы в Худжанд возобновят авиарейсы. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.

Полеты в таджикистанский город каждый понедельник будет осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии». Пассажиров дом места назначения будут доставлять на самолетах Airbus A320.

Как напомнила пресс-служба уфимского аэропорта, также в столицу Таджикистана Душанбе раз в неделю выполняет рейсы компания «Северный Ветер».

Билеты можно приобрести на сайтах авиакомпаний или же оформить через кассы аэропорта «Уфа».