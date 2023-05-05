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НовостиОбщество5 мая 2023 11:43

Из Уфы в Худжанд 8 мая возобновят авиарейсы

Они будут осуществляться раз в неделю
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В грядущий понедельник, 8 мая, из Уфы в Худжанд возобновят авиарейсы. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.

Полеты в таджикистанский город каждый понедельник будет осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии». Пассажиров дом места назначения будут доставлять на самолетах Airbus A320.

Как напомнила пресс-служба уфимского аэропорта, также в столицу Таджикистана Душанбе раз в неделю выполняет рейсы компания «Северный Ветер».

Билеты можно приобрести на сайтах авиакомпаний или же оформить через кассы аэропорта «Уфа».