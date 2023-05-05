Двое жителей Башкирии 18 и 20 лет до смерти избили многодетного мужчину

фото: СК РБ

В башкирском селе Иглино двое местных жителей 18 и 20 лет до смерти избили многодетного мужчину во время прогулки с ним. Против них возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом. Об этом сообщили в МВД и Следственном комитете республики.

По версии следствия, 4 мая пьяные обвиняемые, провожая девушку, познакомились с двумя мужчины, которые распивали спиртное около ее дома. Молодые люди решили присоединиться к «застолью» и во время совместного употребления спиртного между ними и 37-летним новым знакомым возник конфликт. В ходе потасовки 18-летний обвиняемый несколько раз ударил его ногами и руками по голове и другим частям тела.

– Когда инцидент был исчерпан обвиняемые и потерпевший вместе пошли домой, однако по дороге между ними вновь произошел конфликт, в ходе которого уже оба злоумышленника подвергли мужчину избиению, после чего, оставив его на дороге, скрылись. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался, его тело обнаружил проезжавший мимо таксист, – передали в СК РБ.

Полицейские и следователи оперативно нашли обвиняемых и задержали их. Они дали признательные показания. В ближайшее время им изберут меру пресечения. СК тем временем продолжает сбор доказательств по уголовному делу.