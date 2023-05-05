В субботу и воскресенье в Башкирии прольют дожди

В субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, в Башкирии прольют дожди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, в Башкирии прольют дожди. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

6 мая небольшой дождь пройдет днем на северо-западе. Ветер будет дуть с юга и после восхода солнца может усилиться. Температура воздуха ночью составит +9, +14° (местами похолодает до +3, +8°), а днем +20, +25°.

7 мая так же днем по республике прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Ветер начнет менять направление на западное, порывы до сильного сохранятся. Столбики термометров будут немного понижаться: ночью они покажут +7, +12°, днем +20, +25° (по северо-западу до +15°).