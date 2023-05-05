В Башкирии проживают 242 ветерана Великой Отечественной войны

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приближается день Победы, вот только число тех, кто добывал эту победу для нашей страны, с каждым годом становится все меньше и меньше. Как рассказали «Комсомолке» в Министерстве семьи, труда и социальной защиты, по состоянию на 1 мая 2023 года в республике проживает около 13 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. При этом число непосредственных участников сражений Второй мировой войны составляет 242 человека. Еще 64 жителя Башкирии имеют статус «Житель блокадного Ленинграда», а еще 60 – статус «Бывший несовершеннолетний узник концлагеря». Около 10 тысяч человек – это труженики тыла, еще около 2,5 тысяч – члены семей погибших ветеранов. Кроме того, 145 тысяч жителей нашей республики имеют статус «Дети войны».

Напомним, что ветераны и участники Великой Отечественной войны в 2023 году получат выплаты по 10 тысяч рублей – они будут доставляться вместе с апрельской пенсией. Никаких дополнительных заявлений писать не нужно было.