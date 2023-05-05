Суд в Уфе взыскал с лейтенанта 180 тыс. рублей за военную подготовку

2 мая с военнослужащего лейтенанта в Уфе по гражданскому делу взыскали 180 тыс. рублей за военную и специальную подготовку

2 мая с военнослужащего лейтенанта в Уфе по гражданскому делу взыскали 180 тыс. рублей за военную и специальную подготовку. Иск на него подал командир одной из воинских частей Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба Уфимского гарнизонного военного суда.

– Рассмотрено гражданское дело […] о взыскании с военнослужащего лейтенанта А. средств федерального бюджета, затраченных на его военную и специальную подготовку, – говорится в релизе инстанции. – Решением суда исковые требования были удовлетворены частично, и с ответчика взысканы денежные средства в размере более 180000 рублей.

Напомним, в начале текущего года тот же суд приговорил ефрейтора к пяти годам тюрьмы за уклонение от службы.