По поручению Бастрыкина СК возбудил уголовное дело из-за оставшегося без лекарств ребенка

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина башкирское управление ведомства возбудило уголовное дело о халатности против местного Минздрава

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина башкирское управление ведомства возбудило уголовное дело о халатности против местного Минздрава. Поводом для этого послужило необеспечение лекарствами 11-летнего ребенка-инвалида из Абзелиловского района. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

По версии следствия, в 2019 году ребенку диагностировали генетическое заболевание. Спустя три года консилиум врачей назначил ему лекарство, которое является единственным подходящим школьнику средством для гормональной терапии.

Многодетный отец ребенка обратился в Минздрав Башкирии, чтобы получить препарат бесплатно, однако ведомство его не закупило. Мужчине пришлось покупать лекарство на свои деньги.

– Ненадлежащее исполнение должностными лицами Министерства здравоохранения республики своих обязанностей в части бездействия при организации закупки лекарственного препарата повлекло наступление общественно опасных последствий в виде существенного нарушения гарантированных Конституцией РФ прав малолетнего ребенка-инвалида, – пояснили в СК РБ.

Отец несовершеннолетнего обратился за помощью к правоохранителям, а затем поговорил и с главой СК Бастрыкиным. После того как дело дошло до следователей, для ребенка купили три упаковки лекарства на два ближайших месяца.

В рамках расследования СК установит обстоятельства и причины бездействия чиновников, ответственных за обеспечение лекарствами, и даст им правовую оценку.