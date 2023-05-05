Цена свежей капусты в Башкирии за неделю выросла на 19,2%

В Башкирии за неделю свежая белокочанная капуста подорожала на 19,2% – до 25,5 рубля за килограмм Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за неделю свежая белокочанная капуста подорожала на 19,2% – до 25,5 рубля за килограмм. Об этом сообщил Башстат, сравнивший цены в магазинах за 24 апреля и 2 мая.

Помимо капусты, в стоимости также выросли морковь (на 8,6% – до 40,5 руб.), репчатый лук (на 7,9% – до 62,5 руб.), картошка (на 2,8% – до 29,5 руб.), сосиски и сардельки (на 2,5% – до 409 руб.), вареная колбаса (на 2,3% – до 397 руб.), охлажденные куры и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 2,1% – до 154 и 492 руб. соответственно.

В то же время подешевели свежие огурцы (на 9% – до 149 руб.), яйца (на 6,9% – до 73 руб. за 10 шт.), свежие помидоры (на 2,7% – до 190,5 руб.) и молоко (на 2,3% – до 79,5 руб.).