Росприроднадзор забрал львенка из Уфы, которого хозяин пытался продать на «Авито»

кадр видео: Росприроднадзор

Львенка из Уфы, которого местные жители засняли на минувших выходных, хозяин пытался продать на «Авито». Животное на попечение забрал Росприроднадзор. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

– Под видом покупателей наши сотрудники и общественный инспектор пришли к продавцу для проверки документов и условий содержания. Животное держали в обычной квартире. Никаких лицензий и разрешающих документов у хозяина не было. Когда «покупатели» раскрыли цель визита, владелец отдал маленького хищника добровольно, – рассказала чиновница.

Львенка на передержку принял зоолунопарк «Саванна». Ветеринары осмотрели животное и установили, что это девочка. Ей в ближайшее время проведут рентгенологическое обследование и общий анализ крови. Сейчас Росприроднадзор ищет, куда можно отправить юную львицу на постоянное содержание.

Радионова заключила, что держать львов дома запрещено законом, а их продажа на «Авито» «просто не укладывается в рамки понимания и морали».