Средняя зарплата жителей Башкирии в начале 2023 года составила 49,5 тыс. рублей

Среднемесячная номинальная заработная плата жителей Башкирии в начале 2023 года – в январе-феврале – сложилась в размере 49 502 рубля

Среднемесячная номинальная заработная плата жителей Башкирии в начале 2023 года – в январе-феврале – сложилась в размере 49 502 рубля. Это на 18,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом реальная зарплата, рассчитываемая исходя из роста цен на товары и услуги, выросла на 7,6%. Соответствующие данные 4 мая были опубликованы на сайте Башстата.

Согласно расчетам статистического ведомства, номинальная зарплата в январе составила 49 598 рублей, а в феврале – 49 426.

Ранее Минэкономразвития Башкирии спрогнозировало, что средняя зарплата в регионе в 2025 году превысит 59 тыс. рублей.