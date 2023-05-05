«Ушёл в лес без вещей»: в Башкирии без вести пропал Рустем Башаров

фото: «ЛизаАлерт»

В Белорецком районе Башкирии без вести пропал 66-летний Рустем Башаров. О нем нет известий уже две недели – с 20 апреля. Об этом сообщила поисковая организация «ЛизаАлерт».

Известно, что мужчина перед пропажей был на сплаве по реке Зилим в сторону одноименного заповедника.

– Встали на стоянку, ушёл в лес без вещей. С утра не обнаружили на месте. Очень опытный, самостоятельно ходил в леса на сотни километров, отлично ориентируется на местности. На сплав тоже не первый раз ходит, – рассказала его знакомая Альфия Галеева.

Приметы пропавшего: рост – 182 см, плотное телосложение, седые волосы и карие глаза.

Предположительно был одет в тельняшку и брюки со светоотражающими полосками.

Всех, кто видел Рустема Башарова, или знает, где он находится, просят позвонить по телефону 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт») или на единый экстренный номер 112.