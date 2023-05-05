Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 мая 2023 5:36

В Башкирии 19-летний водитель ВАЗ-21099 насмерть сбил ловившего попутку мужчину

ДТП произошло на трассе в Учалинском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Telegram // Владимир Севастьянов

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

В Учалинском районе Башкирии водитель легковушки насмерть сбил мужчину, который ловив попутку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП произошло в десятом часу вечера 5 мая. На 92-м километре трассы Белорецк-Учалы-Миасс 19-летний парень за рулем ВАЗ-21099 совершил наезд на 43-летнего местного жителя, который находился на проезжей части.

– В результате пешеход скончался от полученных травм. Со слов очевидцев, мужчина пытался остановить попутку, – передали в дорожной полиции.

По факту случившегося проводится проверка.