В Башкирии 19-летний водитель ВАЗ-21099 насмерть сбил ловившего попутку мужчину

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

В Учалинском районе Башкирии водитель легковушки насмерть сбил мужчину, который ловив попутку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП произошло в десятом часу вечера 5 мая. На 92-м километре трассы Белорецк-Учалы-Миасс 19-летний парень за рулем ВАЗ-21099 совершил наезд на 43-летнего местного жителя, который находился на проезжей части.

– В результате пешеход скончался от полученных травм. Со слов очевидцев, мужчина пытался остановить попутку, – передали в дорожной полиции.

По факту случившегося проводится проверка.