В Башкирии пенсионерку будут судить за убийство двоих мужчин с особой жестокостью

фото: СК РБ

В Башкирии по уголовному делу об убийстве и покушении на убийство с особой жестокостью будут судить 69-летнюю пенсионерку, которая подожгла дом, где находились пять человек. В пожаре погибли двое мужчин. Инцидент произошел в селе Кушнаренково. Об этом 5 мая сообщили прокуратура и Следственный комитет республики.

Обвиняемая проживала в доме своего 68-летнего знакомого, так как ее собственное жилье сгорело в 2018 году. Вечером 18 мая 2022 года к хозяину дома пришли трое мужчин. Во время распития алкоголя между пенсионеркой и одним из гостей произошла ссора, и ее выгнали на улицу. Она ушла, пообещав отомстить. Затаив обиду, пожилая женщина покинула жилое помещение, подождала, пока мужчины уснут и подожгла на веранде здания покрывало, лежавшее на диване. Убедившись, что огонь перекинулся на конструкции дома, она покинула место происшествия.

– В результате пожара двое мужчин [в том числе хозяин дома] скончались от отравления продуктами горения, трое смогли покинуть помещение самостоятельно через окно. Неправомерными действиями уничтожен дом и находящееся в нем имущество общей стоимостью свыше 1,3 млн рублей, – передали в прокуратуре.

Пенсионерка полностью признала вину. Ее дело будет рассматривать Верховный суд Башкирии.