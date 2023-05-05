При ночном пожаре в жилом доме в Башкирии погиб мужчина

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Ночью 5 мая при пожаре в жилом доме на улице Социалистической в башкирском городе Ишимбае погиб мужчина. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– На место пожара выезжали инструктор профилактики пожаров Госкомитета РБ по ЧС, сотрудники МЧС России и другие экстренные службы, – передали в экстренном ведомстве.

Тело погибшего 62-летнего жильца спасатели обнаружили во время тушения. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Напомним, накануне из-за горения сухой травы загорелась ферма под Уфой.