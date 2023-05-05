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НовостиПроисшествия5 мая 2023 4:46

При ночном пожаре в жилом доме в Башкирии погиб мужчина

Инцидент произошел в городе Ишимбае
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Госкомитет РБ по ЧС

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Ночью 5 мая при пожаре в жилом доме на улице Социалистической в башкирском городе Ишимбае погиб мужчина. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– На место пожара выезжали инструктор профилактики пожаров Госкомитета РБ по ЧС, сотрудники МЧС России и другие экстренные службы, – передали в экстренном ведомстве.

Тело погибшего 62-летнего жильца спасатели обнаружили во время тушения. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Напомним, накануне из-за горения сухой травы загорелась ферма под Уфой.