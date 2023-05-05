В Башкирии простились с погибшим в СВО мобилизованным ефрейтором Фанилем Минибаевым

фото: vk.com // Рустам Рахмангулов

В Стерлибашевском районе Башкирии простились с ефрейтором Фанилем Минибаевым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Рустам Рахмангулов.

– Выражаем искренние соболезнования матери, жене, детям, брату, всем родным и близким Фаниля Фанисовича, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе всем районом и республикой, – написал чиновник.

Минибаев родился в селе Куганакбаш. В конце сентября 2022 года его призвали в армию по частичной мобилизации. Тогда он жил вместе с семьей и работал в городе Нижневартовске. Военнослужащего похоронили на малой родине. За героизм при выполнении боевых задач его наградили Орденом Мужества.