В Уфе с 1 июня откроются 10 официальных пляжей. Соответствующее постановление, подписанное исполняющим обязанности главы администрации столицы Башкирии Сергеем Кожевниковым, было опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, с начала лета в акватории реки Белой начнут работу зоны отдыха «Солнечный» (Кировский район), «Водник» (Ленинский район), «Ак-Яр Затон» (Ленинский район), «Ак-Яр Нижегородка» (Ленинский район). В акватории реки Уфа – «Берег Солнца» (Октябрьский район), «Сипайловское Сочи» (Октябрьский район), «Песчаный» (Калининский район). На озерах – «Карьерное» на озере Глубокое (Демский район), «Кашкадан» на озере Кашкадан (Октябрьский район), «Райский берег» на озере Теплое (Калининский район).

Зоны отдыха будут работать до 31 августа.