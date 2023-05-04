В Уфе старинный дом возле Арт-Квадрата продают за 15 млн рублей

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В Уфе старинный дом возле Арт-Квадрата выставили на торги за почти 15 миллионов рублей. Соответствующая информация была опубликована на портале ГИС «Торги».

Речь идет о строении, расположенном по улице Мустая Карима, 8. Бревенчатое двухэтажное здание площадью 358,6 квадратных метров было построено в 1917 году. Объект в настоящее время находится в аварийном состоянии.

Начальная цена лота – 14 488 000 рублей. Заявки на участие в конкурсе будут принимать с 5 по 30 мая, а сам аукцион назначен на 5 июня текущего года.