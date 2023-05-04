В Башкирии из-за горения сухой травы вспыхнула ферма

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 4 мая, в Уфимском районе Башкирии произошел пожар на ферме. О происшествии рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Инцидент случился в селе Октябрьский. На улице Луговая загорелась трава, после чего пламя перекинулось на крышу находившегося рядом здания. На место были направлены силы и средства МЧС и другие чрезвычайные службы. В тушении были задействованы четыре единицы техники и 18 специалистов. Кроме того, была привлечена вспомогательная техника муниципалитета.

Согласно оперативным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Причины и обстоятельства пожара установит дознаватель МЧС.