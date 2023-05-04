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НовостиПроисшествия4 мая 2023 16:20

В Уфе 27-летняя водитель Suzuki SX4 сбила сотрудника ГИБДД

Авария случилась на проспекте Октября
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

Сегодня вечером, 4 мая, в Уфе в ДТП пострадал сотрудник ГИБДД. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

27-летняя женщина, управляя Suzuki SX4, при повороте с Южного проезда на проспект Октября наехала на регулировщика. В результате происшествия сотрудник дорожной полиции получил травмы, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Было проведено освидетельствования водительницы «Сузуки», состояние опьянения установлено не было.

По факту случившегося было начато разбирательство.