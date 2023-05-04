В Башкирии сгорел дом многодетной семьи

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 4 мая, в башкирском городе Салават сгорели частный дом и гараж. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП произошло на улице Бельская. На место были направлены силы и средства МЧС и другие экстренные службы. Специалистам удалось ликвидировать горение. Отмечается, тушение пожара осложнял сильный ветер.

В сгоревшем доме проживала многодетная семья. Отец и мать в момент происшестия находились в доме, четверо детей были в школе. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Мэрия Салавата рассматривает вопрос об оказании помощи семье.

Причина пожара устанавливается, расследование проводит дознаватель МЧС.