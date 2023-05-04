В Башкирии возбудили уголовное дело против парней, пристававших к девочкам-подросткам

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В башкирском городе Белорецк возбудили уголовное дело против парней, пристававших к несовершеннолетним девочкам. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Об инциденте стало известно вчера вечером – 3 мая. Согласно версии следствия, двое иностранцев, которые временно проживали в Белорецке, проезжали на автомобиле мимо двух школьниц и предложили подвезти их. Те испугались и убежали домой. Одна из девочек поведала о случившемся своему отцу, который направился к молодым людям, чтобы прояснить ситуацию. В ходе разговора возник конфликт, и иностранцы избили мужчину.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас на месте инцидента проводятся следственные действия для того, чтобы установить все обстоятельства происшествия и дать окончательную правовую оценку действиям участников конфликта.