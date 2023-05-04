Фото: Рустем АХУНОВ

Пляжи Уфы начали готовить к открытию. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Водолазы поисково-спасательного отряда УГЗ приступили к обследованию и очистке дна акватории водоемов. Первой зоной отдыха, на которой были организованы работы, стал пляж у стадиона «Водник» в Ленинском районе.

Специалисты отметили, что в этом году на дне обнаруживается очень много бревен и веток. В связи с этим очистку пляжа потребовался не один час.

В грядущий пляжный сезон в Уфе власти планируют открыть 10 официальных зон отдыха. Специалисты намерены обследовать и очистить дно акваторий всех пляжей.