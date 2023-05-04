В Башкирии яровыми культурами засеяли более 1 млн гектаров полей

Фото: vk.com/radiyhabirov

В Башкирии яровыми культурами засеяли 1,084 миллиона гектаров полей. Об этом на своей личной странице рассказал глава республики Радий Хабиров.

Таким образом, посевная кампания завершилась на 51,4%. По словам руководителя региона, во всех пяти природно-климатических зонах Башкирии сеются яровые зерновые и зернобобовые, а также кормовые и технические культуры. В Илишевском, Архангельском, Кармаскалинском, Дюртюлинском, Аургазинском, Альшеевском районах работы выполнены уже на 73-84 %.

Благодаря хорошей погоде в эту весну, как утверждает Хабиров, стало возможным выйти на поля на две недели раньше привычных сроков.

– Спасибо нашим аграриям за то, что были к этому готовы – вовремя запаслись семенами и горюче-смазочными материалами, подготовили технику. И надеемся, что погода и дальше будет нам благоволить, – написал в своей публикации глава Башкирии.