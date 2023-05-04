В Уфе в ДТП с мопедом Vento Riva ll RX пострадал 7-летний электросамокатчик

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера днем, 3 мая, в Калининском районе Уфы в ДТП с мопедом пострадал ребенок. О происшествии рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась в микрорайоне Шакша. 14-летний подросток, управляя Vento Riva ll RX, на улице Гвардейская наехал на семилетнего мальчика, который на электросамокате ехал ему навстречу. Мальчик получил различные травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия было начато разбирательство.