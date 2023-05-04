«Башавтотранс» прокомментировал убыток в 942 млн рублей по итогам 2022 года

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Балансовый убыток «Башавтотранса» по итогам 2022 года составил 942 млн рублей. Информацию 4 мая подтвердил сам госперевозчик. В то же время в предприятии пояснили, что указанная сумма – это «убыток на бумаге», поскольку амортизация за тот год составила 1,012 млрд.

– Амортизация – это постепенный перенос стоимости основных средств по мере износа на конечную стоимость получаемой продукции, это бухгалтерский показатель, который не является потерей денег для организации. На практике ГУП «Башавтотранс» не тратит средства на оплату амортизации. Таким образом, прибыль предприятия (без учета амортизации) составила 69 млн. руб., а весь убыток предприятия по балансу – это сумма начисленной амортизации, – говорится в заявлении компании.

В то же время если рассматривать бухгалтерию предприятия без учета разовых выплат, субсидий и амортизации, то его доходы в 2022 году составили 4,8 млрд рублей, расходы – 5,56 млрд рублей, а убыток – 765 млн, что на 21,7% меньше показателя 2021 года (977,2 млрд). Госперевозчик также отметил, что перечислил в бюджет 1,2 млрд рублей налогов.