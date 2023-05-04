В Уфе с 5 по 10 мая запретят запускать беспилотники

На территории Уфы с 5 по 10 мая будет запрещено использовать беспилотники Фото: Александр ГЛУЗ

На территории Уфы с 5 по 10 мая будет запрещено использовать беспилотники. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в мэрии.

– Действительно, полеты квадракоптеров в период с 5 по 10 мая в Уфе под запретом, и связано это главным образом с безопасностью, – передала пресс-служба администрации.

Ранее власти башкирской столицы опубликовали праздничную программу по случаю Дня Победы 9 мая. Завтра, 5 мая, как в Уфе, так и во всей республике состоится минута молчания в память о ветеранах Великой Отечественной войны – это мероприятие стало альтернативой отмененного «Бессмертного полка».

Напомним, сегодня спикер башкирского парламента Константин Толкачев рассказал о планах ограничить полеты беспилотников в границах населенных пунктов.